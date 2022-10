A campanha de Jair Bolsonaro (PL) avalia que a crise gerada pela fala do presidente sobre as meninas venezuelanas é o pior momento para Bolsonaro na disputa pela reeleição.

De acordo com a campanha, o acúmulo de derrotas para Bolsonaro ao longo da semana, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com os ataques de apoiadores de Lula e com os maus números nas pesquisas, já havia deixado Bolsonaro fragilizado.

Somado a tudo isso, veio a crise decorrente da entrevista que Bolsonaro deu a um canal de YouTube na sexta-feira (14/10). A avalanche de críticas causada pela fala do próprio presidente desestabilizou Bolsonaro como há muito seus assessores mais próximos não viam.

Parte da campanha chegou a aconselhar o presidente a não ir neste domingo ao debate da Band, devido ao cansaço e a deterioração de seu estado psicológico. Entretanto, prevaleceu o argumento de outros integrantes da campanha, de que não aparecer publicamente neste momento reforçaria a ideia de que Bolsonaro tem algo a esconder sobre o episódio.

Portanto, Bolsonaro irá, mas há o temor de que seu estado agrave ainda mais a crise.

O post “Pintou um clima”: campanha de Bolsonaro diz atravessar a pior crise e rediscute Band apareceu primeiro em Metrópoles.