“Pintou um clima”: políticos repercutem fala de Bolsonaro sobre venezuelanas

Após a polêmica envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (PL) e adolescentes venezuelanas, políticos foram às redes sociais neste domingo (16/10) para criticar a postura do mandatário. Além disso, outras autoridades também usaram a internet para defender o presidente.

Em vídeo que viralizou nesse sábado (15/10), Bolsonaro diz que “pintou um clima” entre ele jovens de 14 e 15 anos. Segundo o presidente, as garotas venezuelanas estariam supostamente se preparando para prostituição.

O caso ocorreu durante uma visita dele a São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, em 2021. Bolsonaro defende, no entanto, que a frase foi tirada de contexto pelo Partido dos Trabalhadores, além de alegar que o vídeo foi gravado para demonstrar sua “indignação” com o cenário.

Em agenda no Rio de Janeiro para promover a candidatura de Lula, a senadora Simone Tebet (MDB), ex-postulante ao Palácio do Planalto, criticou a fala de Bolsonaro.

“O presidente Bolsonaro, quando sair da cadeira, vai perder o foro privilegiado e vai ter que responder na Justiça. Porque, vendo um crime, não deu voz de prisão ou não chamou as autoridades para que pudesse intervir. Se ele estava diante de uma situação que é considerada crime pelo Código Penal e não denunciou, ele foi omisso e tem que responder por isso”, afirmou. Veja;

Simone Tebet sobre a pedofilia de Bolsonaro: “vai ter de responder na justiça” pic.twitter.com/ON4kqGSNgW

— William De Lucca (@delucca) October 16, 2022

Outras críticas Guilherme Boulos (PSol-SP), deputado federal eleito neste ano, acusou o presidente de pedofilia. “Não existe ‘pintar clima’ entre um adulto e uma criança de 14 anos”, escreveu.

O caso também foi comentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Twitter. “Nojo, revolta! O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e representa!”, escreveu o parlamentar.

A ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita neste ano, Marina Silva (Rede-SP), disse que o presidente teve conduta de “macho-garanhão”. “Se fez de vítima em vez de assumir que, diante de de meninas vulneráveis, abandonou-as ao esquema criminoso que disse presenciar”, escreveu.

Veja as publicações:

Não existe “pintar clima” entre um adulto e uma criança de 14 anos. O nome disso é pedofilia.

— Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 15, 2022

NOJO, REVOLTA! O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa! Ele disse que “PINTOU UM CLIMA” entre ele e meninas de 14/15 anos. E ainda pediu para entrar na casa delas! #bolsonaropedofilo pic.twitter.com/KhMcBvCxrE

— Randolfe Rodrigues (@randolfeap) October 15, 2022

Na madrugada, Bolsonaro tentou justificar o injustificável com nova conduta indigna do cargo. O macho-garanhão do “pintou um clima”, em live, se fez de vítima em vez de assumir que diante de meninas vulneráveis abandonou-as ao esquema criminoso que disse presenciar. pic.twitter.com/HcYcnUOrAH

— Marina Silva (@MarinaSilva) October 16, 2022

Apoio ao presidente Nas últimas horas, Bolsonaro também recebeu apoio de aliados. Nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do presidente, afirmou que o mandatário foi alvo de fake news.

“Inacreditável o caráter desses da esquerda nojenta. O presidente sai às ruas para ouvir as necessidades do povo enquanto o pessoal do ‘fique em casa’ o fuzilava. Faz uma live mostrando a realidade sofrida do povo e mesmo assim há quem insista na fake news boçal”, escreveu.

O senador Magno Malta (PL-ES) também defendeu o presidente e disse que o mandatário não tem relação com a pedofilia. “Dizer ‘pintou um clima’? Isso é coisa de Jair Bolsonaro, ele fala para qualquer assunto”, defendeu.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do mandatário, também saiu em defesa do pai. “A esquerda está tão desesperada a ponto de todos os dias inventar uma fake news junto com parte da mídia sobre Jair Messias Bolsonaro”, disse.

Veja as publicações:

Estava nesse dia! Inacreditável o caráter desses da esquerda nojenta. O Presidente sai às ruas para ouvir as necessidades do povo enquanto o pessoal do “fique em casa” o fuzilava, faz uma live mostrando a realidade sofrida do povo e mesmo assim há quem insista na fakenews boçal! https://t.co/eJ6d7uW6NE

— Carlos Bolsonaro 2⃣2⃣ (@CarlosBolsonaro) October 15, 2022

Uma publicação compartilhada por Magno Malta (@magnomalta)

Uma publicação compartilhada por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)

