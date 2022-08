Pipoca a R$ 55 e chope a R$ 15: Veja quanto custa comer e beber no Rock in Rio 2022

Depois de três anos de espera, o Rock in Rio 2022 começará nesta sexta-feira, 2, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O evento acontecerá entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro e os shows acontecerão entre as 14h e as 4h. Os visitantes terão diversas opções de alimentação no local, com lojas de diversas empresas, como a lanchonete Bob’s, a pizzaria Domino’s e a rede de cinemas Cinemark. Confira as opções que estarão disponíveis no festival e os preços de cada produto:

Bebidas

As bebidas na Cidade do Rock têm valores tabelados. Latas de refrigerante (Coca-Cola, Fanta e Sprite) de 350 ml custarão R$ 9,00; um copo de água mineral de 300 ml custará R$ 6,00; um Matte Leão de 300 ml sariá por R$ 9,00, assim como o suco Del Valle de 300 ml. Um chope da Heineken de 400 ml custará R$ 15,00 eo energético Red Bull terá valor de R$ 12. Além disso, a Três Corações terá copos exclusivos de café com refil que custarão R$ 10.

Comidas

Uma das lanchonetes presentes no evento será o Bob’s, que terá combos com dois lanches e duas bebidas a partir de R$ 68, sendo que o preço variará de acordo com a bebida escolhida: Chope (R$ 74), energético (R$ 72) e refrigerante (R$ 68). A loja Big Daddy’s terá opções de espetinho de frango ou carne com custo de R$ 17 cada – o combo de dois espetinhos com bebida sairá R$ 40. Além disso, também serão oferecidos sanduíches de carne com queijo cheddar e barbecue por R$ 33. A rede de cinemas Cinemark estará no festival, com opções de pipoca a partir de R$ 25 a R$ 55 (sem combo) e entre R$ 30 e R$ 70 (com combo). A rede de pizzaria Domino’s também estará no festival, com pizzas individuais de queijo ou pepperoni por R$ 40. A rede Banana Food terá saladas de carne ou frango desfiado por R$ 29.

O Açougue Vegano terá a coxinha de jaca ou de espinafre por R$ 13 e sanduíches como o vegan melt (hambúrguer de shitake, queijo cheddar de cenoura e molho de cebola, que custará R$ 35. A marca Vulcano terá sanduíches com preços que variam de R$ 28 a R$ 40 e anéis de cebola com preços de R$ 10 (combo) e R$ 20 (apenas os anéis). O restaurante Nasaj também terá kebab a partir de R$ 29 e esfihas de carne ou queijo por R$ 12. A marca Cheia de Graça também oferecerá pão com linguiça a partir de R$ 29, porções de linguiça por R$ 32, porção de polenta R$ 15 e açaí por R$ 22.

Espaços especiais

A organização do Rock in Rio anunciou dois locais para alimentação dentro do festival. No primeiro, 21 cozinheiros e empreendedores de 18 comunidades cariocas terão a oportunidade de mostrar seus pratos para o público no Espaço Favela, palco destinado a artistas do funk e da música brasileira. Outro espaço confirmado pelo festival é o Gourmet Square, que reunirá oito dos mais famosos restaurantes do Rio de Janeiro. O espaço terá capacidade para 2.700 pessoas e funcionará até as 3h. Além disso, a entrada com alimentos é permitida sob determinadas condições. Os alimentos industrializados deverão estar lacrados e no caso de frutas ou sanduíches, os itens deverão estar armazenados em embalagens transparentes não rígidas. Existe um limite de cinco itens por pessoa e as quantidades excedidas deverão ser descartadas.