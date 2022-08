O programa da Ivete Sangalo, chamado ‘Pipoca da Ivete‘ está dando o que falar! No episódio deste domingo, 31 de julho, a apresentadora recebeu o cantor Michel Teló e sua esposa Thaís Fersoza. Mas, o bate-papo entre eles foi polêmico.

Para aproveitar a química do casal, Ivete pediu para que os dois se beijassem e ainda brincou: “para dar audiência”. No momento, os pombinhos estavam participando de uma brincadeira do programa, no qual eles precisavam adivinhar a música o parceiro estava cantarolando.

Thaís estava “cantando” a canção ‘Já Sei Namorar’, interpretada originalmente pelos Tribalistas. Assim que o sertanejo adivinhou qual single era, Ivete comemorou e pediu o beijo para alegrar o acertou.

Pipoca da Ivete: apresentadora pede beijo entre Michel Teló e Thais Fersoza e dispara: “para dar audiência” (Foto: Divulgação / Tv Globo)

Os dois estavam felizes em participar juntos, pela primeira vez, de um programa de auditório e, a partir daí, a demonstração de afeto entre o casal virou uma constante nos acertos seguintes da dupla.

Em outra parte da brincadeira, Ivete questionou-os se eles já haviam aproveitado o banco do carro para dar uns amassos, porém, antes de responder, Thaís pulou no colo de Michel Teló e demonstrou que sim, já haviam feito isso.

Já nas redes sociais, como Twitter e Instagram, os fãs do músico foram a loucura e muitos telespectadores do ‘Pipoca da Ivete’ admiraram os dois como um casal. “Michel Telo com a esposa é a coisa mais linda do mundo”, declarou uma internauta.

“Atirado no sofá coloco no “Pipoca da Ivete” na hora certa. Quando ela e Michel Telo cantam Gilberto Gil. Duvido que tenha havido melhor momento durante todo o programa”, afirmou outro usuário por meio de um post no Twitter.

