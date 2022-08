Pipoca: Ivete Sangalo apresenta programa com braço engessado e preocupa espectadores

Esse não foi um dia de glória para Ivete Sangalo. Na tarde deste domingo, 28 de agosto, a cantora e apresentadora comandou seu programa dominical na Globo com o braço engessado. Mesmo machucada, isso não comprometeu seu desempenho. Mas, público ficou muito preocupado com sua saúde.

Durante e depois do ‘Pipoca da Ivete‘ terminar, Veveta explicou o que realmente aconteceu com ela. E se você pensa que um machucado tirou toda a simpatia dela, está enganado. “De cara vou lhe contar: bracinho de mainha tá assim, mas eu não tô nem aí porque estou muito feliz! Eu quero é cantar para vocês!“, disse ela.

No mesmo episódio, ela também recebeu seu querido amigo e colega de emissora, o comediante Fábio Porchat. O artista participou do quadro ‘Desafio com as Famílias’, porém algo de “errado não estava certo” e Ivete já estava sem o gesso nesta gravação.

Ivete Sangalo apresenta programa com braço engessado (Foto: Reprodução/ Globo)

O que realmente aconteceu com o braço de Ivete? A artista sofreu um acidente e acabou lesionando o braço esquerdo. Devido a isso, ela precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico há alguns dias. De acordo com a assessoria da musicista, Ivete teria sofrido uma queda enquanto esquiava.

“Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr. Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do Hospital Aliança por todo cuidado e carinho! ‘Mainha’ está zero bala”, escreveu Ivete em suas redes sociais oficiais.

