Piqué pode ter ‘reencontro’ forçado com ex Shakira no Barcelona

O Barcelona pode ser palco de um climão entre Gerard Piqué e Shakira. Tudo por causa de uma ação da principal patrocinadora do clube na temporada, a plataforma de streaming Spotify. É que a empresa cogita estampar o nome da cantora nas camisas dos jogadores – e isso envolveria também o zagueiro, ex-marido da colombiana.

A ação seria parecida com a que aconteceu na derrota por 3×1 para o Real Madrid, no último domingo (16). No clássico, os uniformes dos atletas tiveram a marca do Spotify substituída por uma coruja, símbolo do rapper Drake. A homenagem celebrava a marca de 50 bilhões de streamings nas canções do artista.

Shakira, por sua vez, lançou uma nova música nesta quarta-feira (19), intitulada Monotonia. E, segundo o jornalista Moisés Llorens, da ESPN, a novidade pode impulsionar o Spotify a utilizar o mesmo recurso para divulgar a canção.

Para deixar ainda maior o climão, a faixa tem gerado repercussão, já que fãs especulam que a letra aborde o fim do relacionamento entre a cantora e o jogador. “Não foi culpa sua ou minha, foi culpa da monotonia. Eu nunca disse nada, mas isso me machucou. Eu sabia que isso aconteceria”, diz um pedaço da letra.

A cantora, o Barcelona e o Spotify ainda não se manifestaram sobre o assunto. Piqué e Shakira tiveram um relacionamento durante 12 anos e são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.