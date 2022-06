Piquet se pronuncia após chamar Hamilton de ‘neguinho’

O ex-piloto Nelson Piquet publicou uma nota em inglês nesta quarta-feira (29) em que pede desculpas “a quem se sentiu ofendido” pela entrevista em que ele usa comentário racista ao se referir ao heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Piquet usa a palavra “neguinho”.

No pronunciamento, o ex-piloto diz que o uso da palavra no Brasil é corriqueiro e que não quis ser racista.

“Gostaria de esclarecer as histórias circulando na mídia sobre um comentário que eu fiz em uma entrevista no ano passado. O que eu disse foi mal pensado e não vou defender isso, mas quero esclarecer que o termo que usei é historicamente usado informalmente no português brasileiro como sinônimo de ‘cara’ ou ‘pessoa’ e eu nunca usaria a palavra que eu fui acusado em algumas traduções”, escreveu em inglês.

A palavra não citada por Piquet, mas que foi traduzida por alguns portais, é “nigger” ou “nigga”, termos extremamente racistas usados nos Estados Unidos por brancos para inferiorizar negros – sendo utilizados frequentemente por grupos supremacistas.

“Eu condeno fortemente qualquer sugestão de que ela foi usada por mim com o objetivo de menosprezar um piloto por causa da cor da sua pele. Eu peço desculpas sinceramente a quem se sentiu ofendido, incluindo Lewis, que é um piloto incrível, mas a tradução em alguns locais que está circulando nas mídias sociais não é correta. Discriminação não tem lugar na F-1 ou na nossa sociedade e estou feliz de esclarecer meu ponto a respeito”, finalizou. O vídeo da entrevista viralizou durante o fim de semana, mas foi gravado logo após o Grande Prêmio da Inglaterra de 2021, quando houve um acidente entre Hamilton e Max Verstappen – genro de Piquet.

Nas imagens, por diversas vezes, Piquet usa o termo “neguinho” referindo-se ao heptacampeão mundial ao falar sobre as manobras e ainda insinua que Hamilton “fez de sacanagem” a batida. Reação de Hamilton, FIA, Mercedes e pilotos

Lewis Hamilton se manifestou sobre as falas racistas e pediu uma “mudança de mentalidade”, além de lembrar que a vida inteira ouviu comentários do tipo. Nessa terça-feira (28),racistas e pediu uma “mudança de mentalidade”, além de lembrar que a vida inteira ouviu comentários do tipo.