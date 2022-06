Pix do Noel: campanha de solidariedade ganha reconhecimento

O Pix do Noel, iniciativa desenvolvida pela agência Look’n Feel para o Taguatinga Shopping, foi consagrado com medalha de bronze na categoria Inovação pelo Prêmio Colunistas 2021/22, tradicional premiação de comunicação do Brasil.

O empreendimento, por meio do TGS Solidário, plataforma de voluntariado, e em parceria com o Instituto Bancorbrás, promoveu um Natal beneficente na Casa da Criança Batuíra.

A ação, pensada com o objetivo de proporcionar um jeito fácil e seguro de praticar a solidariedade, contou com uma vitrine adesivada no shopping durante sete dias com foto, descrição e valor de produtos como urso, bola e boneca. Assim, ao escanear o QR Code do item desejado, o consumidor era direcionado para o aplicativo do banco para confirmar a transferência via Pix para a Casa da Criança Batuíra, localizada em Ceilândia (DF).

“Aproveitamos a força do nosso Papai Noel influencer para atrair o público numa ação de muita solidariedade. A campanha arrecadou mais de R$ 11 mil que fizeram o Natal das crianças inesquecível. Com o valor arrecadado, os abrigados receberam o tão sonhado presente de Natal, além de roupas novas, alimentos e materiais escolares para o ano letivo, superando nossa expectativa inicial”, afirma Maíra Garcia, gerente de Marketing do Taguatinga Shopping.

Para João Pedro Costa, diretor-executivo e fundador da Look’n Feel, trabalhar com clientes que realmente abraçam as ideias e permitem que a agência saia do lugar comum faz toda a diferença nas ações que saem do papel. “A narrativa construída ao longo desses anos em torno do Noel nos dá muita flexibilidade para seguir inovando e trazendo novos caminhos criativos para o trabalho. Nesse caso do Pix do Noel, conseguimos potencializar a vocação solidária do brasileiro por meio de uma mecânica simples e intuitiva de ajudar, usando a magia do Natal e do Papai Noel como timing perfeito para a iniciativa”, explica.

Com o apoio da DGBB Comunicação & Estratégia, mais de 244 mil pessoas interagiram com os conteúdos da ação nas redes sociais e mais de 751 mil tiveram pelo menos algum contato com os conteúdos da iniciativa, além de ser divulgada em totem digital, flyers e cartazes.

