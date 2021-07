Pix já movimentou mais de R$ 113 bilhões no Sicoob

Destaque



Publicado em 5 de jul de 2021 e atualizado às 23:11

Desde o seu lançamento, o Pix caiu no gosto do mercado e vem se consolidando cada vez mais como um importante instrumento para a realização de transferências financeiras.

No Sicoob, o Pix já é responsável por 74,57% do total de transferências, com um volume financeiro de R$ 113,5 bilhões e 68,5 milhões de transações. São mais de 2,2 milhões de chaves ativas, cadastradas pelos cooperados e poupadores.

Por esse motivo, o Sicoob está trabalhando incansavelmente na busca de evoluções do produto e implantação de várias funcionalidades. Dentre elas, estão o Pix Agendado, o Pix Conta Salário e o Pix Cobrança, uma espécie de “boleto sem papel” que estará disponível a todos os cooperados.O

Sicoob também foi pioneiro no desenvolvimento de uma plataforma destinada a utilização pelo microempreendedor e pequenas empresas. Essa ferramenta, além de permitir a geração de QR Codes personalizados para cada funcionário (garçons, vendedores, entregadores ou operadores de caixa), permite a emissão de relatórios, gráficos e outros instrumentos de gerenciamento financeiro e de vendas pelo comerciante.

O Sicoob está, ainda, preparando a oferta do Pix nas suas maquininhas Sipag, além de incluí-lo como forma de pagamento no seu marketplace, o Coopera.

Segundo Gil Marcos Saggioro, superintendente de Operações Bancárias, apesar de o Banco Central permitir a cobrança de tarifas para a utilização do Pix, no Sicoob as transações são totalmente gratuitas, inclusive para pessoas jurídicas, reforçando o compromisso institucional de disponibilizar um portfólio de produtos e serviços cada vez mais abrangente e com melhores condições para os cooperados.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por mais de 370 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.480 pontos de atendimento.