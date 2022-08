Planet of Lana vai chegar no Xbox Game Pass no seu lançamento

A desenvolvedora Wishfully em colaboração com a Thunderful Publishing tem a triste notícia em revelar oficialmente que decidiu adiar Planet of Lana para 2023.

Infelizmente não foi dito o motivo exato do adiamento do jogo que estava previsto para ser lançado ainda este ano. Mesmo com o adiamento, ainda tem a boa notícia, pois a desenvolvedora confirmou que o título chegará Day-One do jogo no Xbox Game Pass.

Sobre o adiamento, a equipe de desenvolvimento diz que lamenta sobre essa mudança repentina na data, e promete que a espera vai valer muito a pena. A equipe quer garantir o melhor produto possível para os jogadores.

Para comemorar a confirmação do jogo no Xbox Game Pass, foi divulgado um novo trailer; Confira

Em um mundo colorido cheio de criaturas alienígenas, uma jovem e seu fiel amigo iniciam uma missão de resgate. Planet of Lana é um jogo 2D cinematográfico sobre uma história épica de ficção científica que abrange vários séculos. O jogo promete vários quebra-cabeças.

Planet of Lana chega em 2023 para PC via Steam, Xbox One e Xbox Series X|S.