Planeta Brasil divulga line-up completo com 50 cent, Ty Dolla $ign e Lauryn Hill

Os fãs de black music e R&B ganharam line-up recheado no Planeta Brasil Belo Horizonte 2022. O Festival, marcado para os dias 24 e 25 de setembro, na Esplanada do Estádio o Mineirão, divulgou nesta quarta-feira, 03, os artistas que irão se apresentar. No sábado o headliner será o rapper 50 cent, que retorna ao Brasil após 12 anos. No mesmo dia, Ty Dolla $ign, Sticky Fingers e Natiruts também são destaques. Entre os nomes da música brasileira estão Iza, Jão, Planet Hemp, Anavitória, Criolo, Vanessa da Mata, Duda Beat, entre outros. No domingo a grande atração será Ms. Lauryn Hill, que veio ao país há três anos. 2Chainz e Julian Marley, filho de Bob Marley, também estão escalados para tocar. Os ingressos já estão no terceiro lote com o valor de R$ 580 inteira (R$ 290 meia) para um dia na pista normal, R$ 460 na pista premium e R$ 790 no camarote. Passaporte para os dois estão R$ 1.040 inteira (R$ 520 meia).

— Festival Planeta Brasil (@Planeta_Brasil) August 3, 2022