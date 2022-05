Plano de governo será apresentando a Simone Tebet nesta semana

A pré-candidata do MDB à Presidência da República, que deverá dar voz a chamada terceira via, Simone Tebet, receberá esta semana a primeira versão sobre o seu plano de governo. O documento, que aponta as proposta do candidato a serem apresentadas aos eleitores durante a campanha, foi preparado sobre a coordenação do ex-governador gaúcho Germano Rigotto.

“A Simone vem ao estado [Rio Grande do Sul] para receber o plano de governo. Teremos imersão na quinta-feira (2/6) e na sexta-feira (3/6)”, afirmou o ex-governador à coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Auxiliares da senadora ressaltam que o documento será apenas uma primeira minuta. A ideia é que o plano passe por alterações para incluir sugestões de partidos que apoiarão a candidatura da emedebista.

Ainda no Rio Grande do Sul, Tebet deve participar da festa de aniversário do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS). A comemoração está prevista para a quinta.

Alceu é bastante ligado ao agronegócio. O deputado gaúcho já foi, inclusive, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2022.