Plano Inclinado Gonçalves volta a operar a partir desta sexta-feira (22)

Após a conclusão dos serviços de manutenção realizados no Plano Inclinado Gonçalves, o equipamento voltará a funcionar a partir desta sexta-feira (22).

O equipamento estava fechado para os usuários desde o último sábado (16) para realização dos serviços de substituição do cabo de tração do equipamento e revisão do sistema.

As chuvas que atingiram a capital baiana na última semana afetaram diretamente o serviço de manutenção, que deveria ter sido concluído no domingo (19).

Após a finalização da intervenção e dos testes de segurança, o Plano funcionará normalmente para os usuários nesta sexta-feira, das 8h às 18h. A tarifa custa R$0,15.