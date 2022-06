Plano Safra 2022/2023 anuncia R$ 340,8 bilhões para a agropecuária

O governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Safra 2022/2023, com a destinação de 340 bilhões e 880 milhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. Esse valor representa um aumento de 36% em relação aos recursos destinados no último ano.

Do total disponibilizado ao Plano Safra, 246 bilhões de reais vão ser destinados ao custeio e comercialização da atividade agrícola. Os 94 bilhões restantes serão para investimentos no setor.

Durante o lançamento do Plano Safra, no Palácio do Planalto, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Soria Bastos Filho, destacou que a prioridade do programa é beneficiar os pequenos e médios produtores rurais.

Segundo o governo federal, os recursos do Plano Safra vão ser disponibilizados a juros abaixo da taxa Selic, com taxas entre 5 e 12 por cento ao ano. 195 bilhões de reais vão estar disponíveis a juros controlados, enquanto 145 bilhões vão ser destinados com juros livres.

O Plano Safra 2022/2023 também vai beneficiar os produtores rurais que realizarem ações de recuperação ambiental. Nesses casos, a taxa de juros poderá partir de 7% ao ano.

Economia Brasília Sheily Noleto / Guilherme Strozi Daniel Ito – Repórter da Rádio Nacional safra agropecuária Produtor Rural 122:00