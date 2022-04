O Banco do Brasil (BBAS3) vai ofertar 3.100 imóveis para venda direta ou leilão durante o mês de abril com descontos que chegam até 85%. Há ofertas com valores desde R$ 10,6 mil até R$ 24,8 milhões em todo o país, predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí. Os imóveis estão disponíveis no site Seu Imóvel […]