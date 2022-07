Plataforma federal cria espaço de informações para aposentados (as)

Agora os aposentados ou quem está perto de se aposentar têm um espaço exclusivo na plataforma GOV.BR. Nesse perfil, estão todos os serviços direcionados para esse público. A ideia é facilitar o acesso do cidadão às informações que sejam importantes no processo.

O novo perfil para aposentados apresenta 8 abas, chamadas de momentos de vida, que começa pelo campo “Preparando a documentação”. Nesse espaço, o usuário encontra os itens necessários para dar entrada no pedido de aposentadoria.

Já na aba “Vida de Aposentado”, o cidadão tem acesso a serviços destinados à gestão de dados cadastrais que ele mesmo pode executar pela internet, como alterar local ou forma de pagamento, cadastrar ou renovar representante legal. Tem também espaços para quem é aposentado e mora no exterior, com dicas de como solicitar serviços mesmo estando fora do país.

Para criar um perfil no SouGov é muito simples. Basta acessar gov.br, clicar em “Crie sua conta” e selecionar a opção de “Número de CPF”, para fazer um cadastro simples. Depois de responder a algumas perguntas pessoais, o usuário cria uma senha e já pode ter acesso a todo conteúdo.

Outra maneira de criar sua conta é por meio do aplicativo e o passo a passo é praticamente o mesmo.

A plataforma GOV.BR já conta com cinco perfis de usuários. Além de “Aposentado”, também podem ser acessados “Empreendedor”, “Trabalhador”, “Estudante” e “Motorista”. Ao longo do ano, serão adicionados novos perfis.

