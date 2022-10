PlayStation confirma que pretende continuar lançando seus jogos no PC

Hoje, dia (19) de Outubro de 2022 é marcado como a data de lançamento para Uncharted: Legacy of Thieves Collection no PC, a versão remasterizada que inclui os dos últimos títulos da franquia.

Para celebrar o lançamento do jogo em uma nova plataforma, a Naughty Dog decidiu fornecer novos detalhes a respeito via PlayStation Blog, comentando um pouco sobre os seus planos futuros.

Em resumo, a Naughty Dog já vê o público do PC com bons olhos e confirma que pretende lançar mais do seus jogos na plataforma. Ela também lembra que só não lançou os primeiros títulos da franquia Uncharted por que estão “datados” visualmente.

“Embora o PlayStation 5 continue sendo nossa plataforma principal, vimos a possibilidade de trazer nossos jogos para o PC como uma grande chance de alcançar um público novo e global. Ao considerar com o que estrear no PC, analisamos nosso catálogo e decidimos que as belas histórias da série Uncharted pareciam se ajustar naturalmente a jogadores de todo o mundo.

Agora, você pode estar se perguntando por que não começamos com o primeiro jogo Uncharted. Sentimos que, embora as três primeiras aventuras de Nathan Drake no console PlayStation 3 ainda resistam ao teste do tempo em termos de narrativa, elas exigiriam uma grande revisão visual para alcançar o padrão dos lançamentos modernos de PC e as expectativas que os jogadores podem ter.”

Vale lembrar que o próximo jogo da Naughty Dog que chegará no PC é The Last of Us Remake, no entanto esse aqui ainda não possui data de lançamento, mas deve ser lançado em breve.