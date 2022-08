PlayStation é processada por supostamente roubar de seus usuários

O ativista dos direitos do consumidor, Alex Neill, iniciou um processo contra a Sony por acreditar que ela está violando a lei de concorrência ao exigir os seus 30% de comissão por cada venda de jogo.

De acordo com ele, os jogadores do Reino Unido foram “cobrados em excesso” por compras digitais, totalizando 5 bilhões de Euros ao longo dos últimos 6 anos, incluindo cerca de 9 milhões de pessoas nesse processo. Caso a ação for bem-sucedida, cada pessoa que realizou compras na loja durante esse período recebera um valor entre 67 Euros e 562 Euros, mais os juros.

O argumento de Neill gira todo em torno das condições que a Sony impões aos desenvolvedores e editores que desejam vender jogos e DLC na PlayStation Store. A parte estranha é que não apenas a Sony, mas a Steam, Xbox e App Store também cobram os mesmos 30%.

O ativista não deixou claro se a Sony não deveria receber nada dessas vendas ou deveria diminuir a porcentagem que recebe por cada uma delas. Ele também justifica que a crise que estamos passando atualmente atrapalha ainda mais os consumidores a adquirem aquilo que gostam por conta da Sony não se importar.

“Com esta ação legal, estou defendendo os milhões de pessoas do Reino Unido que foram involuntariamente sobrecarregadas. Acreditamos que a Sony abusou de sua posição e roubou seus clientes.

Os jogos agora são a maior indústria de entretenimento do Reino Unido, à frente da TV, vídeo e música, e muitas pessoas vulneráveis ​​confiam nos jogos para comunidade e conexão. As ações da Sony estão custando milhões de pessoas que não podem pagar, principalmente quando estamos no meio de uma crise de custo de vida e a bolsa do consumidor está sendo espremida como nunca antes.”

A sócia que lidera o caso, Natasha Pearman, ainda acrescentou que a Sony implantou uma estratégia anticompetitiva que resultou em preços excessivos para os clientes.

“A Sony domina a distribuição digital de jogos para PlayStation e conteúdo in-game, implantou uma estratégia anticompetitiva que resultou em preços excessivos para os clientes que estão desproporcionais aos custos da Sony fornecer seus serviços.”

No mês anterior a Sony se defendeu com sucesso a um processo feito nos Estados Unidos, o qual alegava que por a Sony vender apenas cópias digitais na PlayStation Store, ela teria monopolizado ilegalmente o mercado.