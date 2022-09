PlayStation foi a maior cliente da Activision Blizzard em 2020

A Activision Blizzard é uma das maiores empresas de jogos que temos disponível atualmente no mercado e a Microsoft anunciou no começo deste ano que decidiu comprar a Activision Blizzard, e agora está esperando a compra ser aprovada.

Como não é segredo, a Sony sempre foi bastante chegada na Activision Blizzard por causa dos títulos da franquia Call of Duty, entretanto essa longa amizade pode estar chegando ao fim, pois Call of Duty pode se tornar exclusivos dos consoles Xbox, deixando o PlayStation de fora.

Uma curiosidade interessante levantada pelo analista Daniel Ahmad (ZhugeEX) da Niko Partners, é que a Sony foi a maior cliente da Activision Blizzard em 2020. Naquele ano a Sony representou cerca de 17% das vendas da empresa e gerou cerca de US$ 1,37 bilhão em receita.

“Curiosidade: a Sony foi o maior cliente da Activision Blizzard em 2020, respondendo por 17% de suas vendas ou $ 1,37 bilhão. A Microsoft foi o 4º maior cliente da Activision Blizzard em 2020, atrás da Apple e do Google, respondendo por 11% de suas vendas ou $ 890 milhões.”

A Microsoft, que atualmente está no processo de compra da Activision Blizzard, ficou na quarta posição em 2020, atrás da Apple (15%) e do Google (14%), respondendo por 11% das vendas e cerca de US$ 890 milhões em receita.

Mas a situação mudou em 2021 e a participação da Sony com a Activision Blizzard caiu para 15% e a Apple passou na frente representando (17%) e o Google também (17%). Novamente a Microsoft ficou na quarta posição, abaixo dos 10%.

Um dos principais motivos da Sony dominar nessa parte é por causa da base de jogadores do PlayStation 4, que é gigante, seguido pelo PlayStation 5. Além disso, esses dados deixam bem claro por que a Sony está preocupada com o futuro de Call of Duty.