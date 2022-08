PlayStation teme que Call of Duty seja exclusivo do Xbox

Todos nós sabemos o quão incrivelmente popular é o Call of Duty e o quão grande o Xbox pode ser o proprietário da marca. No entanto, a maioria de nós não tem tanto estoque na série quanto a Sony, e o que acontece com Call of Duty é claramente de grande interesse para o proprietário do PlayStation.

Em uma sessão de perguntas e respostas entre a Sony e um órgão regulador brasileiro (obrigado, VGC), a empresa japonesa forneceu algumas respostas bastante honestas sobre a franquia FPS e quão grande será a mudança quando se tornar de propriedade do Xbox. Aqui estão apenas algumas das respostas da Sony em relação a quão sísmica seria uma mudança no acordo:

Call of Duty é tão popular que influencia a escolha do console pelos usuários, e sua rede de usuários fiéis é tão arraigada que, mesmo que um concorrente tivesse orçamento para desenvolver um produto semelhante, não seria capaz de rivalizar com ele. De acordo com um estudo de 2019, a importância de Call of Duty para o entretenimento, em geral, é indescritível […] A marca foi a única IP de videogame a entrar no top 10 de todas as marcas de entretenimento entre os fãs, juntando-se a potências como Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Nenhum outro desenvolvedor pode dedicar o mesmo nível de recursos e experiência no desenvolvimento de jogos. Mesmo que pudessem, Call of Duty está excessivamente entrincheirado, para que nenhum rival – não importa o quão relevante – possa alcançá-lo. É sinônimo de jogos de tiro em primeira pessoa e define essencialmente essa categoria

Tudo isso provavelmente explica por que a PlayStation tem sido tão unida com Call of Duty nos últimos anos. Uma vez que as duas marcas se uniram ao Call of Duty: Black Ops 3 em 2015, nenhuma delas olhou para trás, com enormes esforços de marketing da Sony sendo pagos pela exclusividade cronometrada em uma carga de conteúdo do Call of Duty, da Activision.

Uma vez que os contratos atuais terminem entre a Sony e a Activision, tudo isso provavelmente desaparecerá. O Xbox certamente se beneficiará, especialmente se o Call of Duty for tão importante para os jogos quanto o PlayStation aparentemente está fazendo.