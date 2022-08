PM apreende submetralhadora e drogas em Feira de Santana

Equipes da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana), apreenderam uma submetralhadora calibre 9 milímetros de fabricação artesanal na manhã desta quinta-feira (25). A arma foi abandonada por suspeitos de tráfico de drogas.

Segundo a PM, militares patrulhavam ruas próximas à localidade conhecida como ‘Rocinha’, quando avistaram um grupo de suspeitos que ficaram nervosos com a presença dos policiais. Segundo o major Joilson Lessa, os homens dispensaram a arma e drogas e fugiram.



“Nós vasculhamos toda a região em busca do bando, mas não encontramos. Nas sacolas deixadas para trás, além do armamento, 61 trouxinhas de maconha, uma porção e dois pés da erva, um papelote de cocaína e quatro balanças”, disse Lessa.



Todo o material foi encaminhado para a sede da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira. Rondas são realizadas no local com intuito de encontrar os suspeitos e o policiamento segue reforçado na região.