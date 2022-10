PM baleado no Trobogy fazia segurança de influencer

O policial militar baleado em uma tentativa de assalto na noite de terça-feira (25) no bairro do Trobogy, em Salvador, trabalhava como segurança do influenciador digital Lucas Lima, conhecido como “Lucas AK”.

Lucas contou a situação nas redes sociais. Ele alega que a situação foi pensada para ser um atentado contra ele.

“Tentaram roubar meu carro, e o meu segurança, que é policial, tentou reagir. Ele estava mexendo no celular e na hora que os caras bateram no vidro. Quando ele tentou sacar a arma dele, os caras atiraram e ele foi atingido”, explica. Segundo o influencer, o policial foi levado ao hospital e passa bem.

Ainda segundo as postagens do blogueiro, eles receberam ajuda de populares para socorrer o ferido. “Vocês podem ver quem era o alvo da ação, porque só quem tem esse carro no Nordeste sou eu”, afirma.

Lucas também mostrou o carro após o caso. O veículo de luxo ficou manchado de sangue e com perfurações no vidro frontal.

De acordo com a PM, o autor do disparo ainda não foi localizado e o fato deverá ser investigado pela polícia.