PM corrige informação e afirma que crianças não estavam em casa incendiada em Imbassaí

A Polícia Militar corrigiu, nesta terça-feira (31), as informações sobre o resgate de cinco crianças de um imóvel incendiado em Imbassaí. Ao contrário do que foi relatado inicialmente, a PM informou que as vítimas na verdade estavam em uma casa vizinha no momento do incêndio.

Em nota, a PM declarou que as crianças não têm parentesco com a mulher que teve a casa incendiada pelo marido.

Apesar da confusão entre os imóveis, as crianças foram de fato resgatadas, mas as chamas não chegaram a danificar a casa delas.

Uma vaquinha chegou a ser organizada pela 53ª CIPM para arcar com os custos da reforma da casa, mas a campanha já foi encerrada – uma vez que foi esclarecido que o imóvel destruído não era o das crianças.

Entenda o caso

Uma mulher, vítima de violência doméstica, procurou a 53ª Companhia Independente em Imbassaí, na noite do último sábado (28), denunciando ter sofrido agressão e que o homem teria a ameaçado de morte com uma faca.

Ela foi acompanhada pelos militares até a sua casa e, no local, foi constatado um incêndio. O suspeito dos crimes já havia fugido do local.

Os PMs ainda perceberam que o homem tinha colocado fogo na casa e aberto as válvulas do fogão a gás com o objetivo de provocar uma explosão.

Os policiais então souberam que havia cinco crianças dormindo em colchonetes dentro da casa vizinha de onde ocorreu o incêndio. Os militares entraram e resgataram as crianças. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

De volta à casa incendiada, os militares usaram baldes de água para combater as chamas, com a ajuda de vizinhos.

Como ainda havia risco de explosão devido ao gás, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou o cilindro do ambiente. Os bombeiros avaliaram que os danos estruturais ao telhado da casa foram significativos e interditaram o local.

Os policiais ainda fizeram buscas pelo suspeito na região, mas não o encontraram. A vítima foi levada à Delegacia de Proteção Ambiental, na Praia do Forte, para registrar a ocorrência.