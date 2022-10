PM e ex-PM são presos por envolvimento em sequestro de comerciante

Um policial militar e um ex-PM foram presos na manhã desta sexta-feira (14), durante a Operação WS. Eles são acusados de estarem envolvidos no sequestro de um comerciante, ocorrido em junho deste ano, no bairro de Sete de Abril, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, foram encontrados nas casas dos alvos armas, munições, um veículo Citroën C3 utilizado no dia do sequestro, roupas e coletes balísticos, além de camisas com o emblema do personagem ‘Justiceiro’ (Punisher), da Marvel.

“Os dois são alvos importantes da quadrilha. Seguimos nas buscas para encontrar os outros envolvidos e cumprir todos os mandados de prisão e busca e apreensão”, explicou o delegado Adailton de Souza Adan.

Os mandados estão sendo cumpridos nos bairros do Engenho Velho da Federação, Garcia, Pernambués e Bairro da Paz.

Participam da operação policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenação de Operações Especiais (COE) e da Corregedoria da Polícia Militar.