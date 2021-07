PM e PC lançam Rede de Proteção à Mulher no Extremo-sul

Destaque



Publicado em 22 de jul de 2021 e atualizado às 18:45

Apoio: Solenidade de instalação, no município de Teixeira de Freitas, aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), e contou com participação da 87ª CIPM e da Deam.

O projeto Rede de Proteção à Mulher foi instalado, nessa quinta-feira (22), por equipes da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Teixeira de Freitas), da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), além de outras instituições, na cidade de Teixeira de Freitas. A solenidade foi realizada, na Câmara Municipal de Vereadores.

O comandante da 87ª CIPM, tenente-coronel Anacleto França, contou que a rede integrará diversos órgãos estaduais e municipais, ampliando as ações para que as mulheres vítimas de agressão sejam frequentemente acompanhadas e os agressores responsabilizados.

“Nosso monitoramento é intenso e a partir de hoje será reforçado com o apoio das instituições parceiras. Trabalhamos com o atendimento, alertando a Justiça, através de relatórios encaminhados e também com a inserção dos números das vítimas na lista do 190”, explicou o oficial.

Durante a solenidade, a farmacêutica e líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, Maria da Penha, enviou um recado para os participantes agradecendo o reforço e solicitando uma atenção especial para as vítimas. “Mesmo trabalhando exaustivamente, não deixem de prestar um atendimento acolhedor, cordial e com o mesmo sorriso de atenção, para aquelas que fizeram o chamado com a esperança de mudar suas vidas”, disse.

O evento contou com a participação do comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, da delegada adjunta da Deam de Teixeira de freitas, Viviane Scofield Amaral, da coordenadora do Centro Integrado de Comunicações (Cicom/Extremo Sul), capitã Marion Santos Souza da Costa, presidente da OAB subseção de Teixeira de Freitas, advogado Daniel Cardoso de Moraes, além de representantes dos Centro de Referência e Vara de Justiça de atendimento a Mulher e Ministério Público (MP).