PM ouve novo suspeito do desaparecimento de jornalista e indigenista

Um novo suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo foi detido pela Polícia Militar nesta terça-feira (7/6), no Amazonas. Conhecido como “Pelado”, ele foi levado para interrogatório na delegacia de Atalaia do Norte, segundo informações do jornal O Globo.

Também nesta terça, duas testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), sobre o sumiço do indigenista, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista, colaborador do jornal The Guardian.

As duas pessoas provavelmente tiveram contato com os dois antes do desaparecimento. Elas foram encontradas e levadas à delegacia, na tarde dessa segunda-feira (6/6), por equipes de busca da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte.

As autoridades de segurança retomaram as buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips, desaparecidos na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado Anderson Torres, informou que a Força Nacional também participa das buscas.

“Desde o amanhecer de hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Força Nacional e da Polícia Federal, segue à procura dos dois desaparecidos”, escreveu ele, no Twitter.

A Marinha do Brasil, responsável por conduzir as buscas, anunciou que enviou mais um helicóptero do 1º Esquadrão de Emprego Geral do Noroeste, duas embarcações e uma moto aquática para as operações no local.

Entenda o caso

Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), o jornalista e o indigenista se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de vigilância indígena que atua próxima ao Lago do Jaburu. O jornalista pretendia realizar algumas entrevistas com os habitantes daquela região.



Indigenista Bruno Araújo Pereira e jornalista Dom Phillips O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips desapareceram no domingo (5/6)

Arquivo pessoal

Bruno Araújo e Dom Phillips, desaparecidos no AM As buscas começaram na segunda-feira (6/6)

Divulgação

bruno-pereira Bruno é considerado um dos indigenistas mais experientes da Funai

Divulgação/Funai

Dom Phillips jornalista britânico Dom Phillips está trabalhando em um livro sobre meio ambiente e, antes de desaparecer, pretendia realizar entrevistas

Redes sociais/reprodução

Delegacia do Amazonas O governo do Amazonas criou uma Força-Tarefa para auxiliar na procura e na investigação do caso

Erlon Rodrigues/PC-AM

Mapa Vale do Javari_Prancheta 1 A região em que ocorreu o desaparecimento é de difícil acesso e faz fronteira com o Peru

Arte/Metrópoles

Vale Javari Alvo da cobiça de garimpeiros, o Vale do Javari é usado como rota para tráfico de cocaína

Adam Mol/Funai/Reprodução

buscas amazonas O Itamaraty diz que o governo brasileiro tomou conhecimento, “com grande preocupação”, do caso e que tem atuado para esclarecer o que ocorreu



Jornalista inglês Dom Phillips Dom Phillips é colaborador do jornal britânico The Guardian. Ele se mudou para o Brasil em 2007 e mora em Salvador

Twitter/Reprodução

Segundo os relatos, os dois desapareceram quando faziam o trajeto da comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. O desaparecimento ocorreu no domingo (5/6).

Indigenista renomado

Bruno é considerado um dos indigenistas mais experientes da Funai. No órgão desde 2010, ele foi coordenador regional da Funai de Atalaia do Norte por cinco anos. Acabou demitido, em 2019, após combater mineração ilegal em Terras Indígenas.

A exoneração de servidor ocorreu no momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou um projeto para liberar garimpos nas reservas.

O indigenista está licenciado da Funai, e atualmente faz parte do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente (Opi).

Jornalista prepara livro

Dom Phillips é um jornalista colaborar do jornal britânico The Gardian. Ele se mudou para o Brasil em 2007 e mora em Salvador.

Phillips está trabalhando em um livro sobre meio ambiente, com apoio da Fundação Alicia Patterson.

Além do The Guardian, Phillips já publicou trabalhos no Financial Times, New York Times, Washington Post e em agências internacionais de notícias.

