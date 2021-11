PM prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Destaque



Publicado em 5 de nov de 2021 e atualizado às 21:20

Um homem foi preso nas primeiras horas da noite desta sexta-feira (05) por porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu no Bairro Itatiaia, em Itamaraju.

De acordo com a PM, a equipe recebeu a informação de que um homem estava portando uma arma no perímetro urbano. Com isso, os policiais foram até o local e abordaram o suspeito.

Durante a revista a polícia encontrou uma espingarda calibre 12, com três projéteis intactos e dois deflagrados. Diante do caso, o homem identificado por Juscimar dos Santos foi encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Itamaraju onde foi apresentado e permanece detido a disposição da justiça.