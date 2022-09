PM prende irmãos suspeitos de tentar matar ex de um deles asfixiada

Goiânia – A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu dois irmãos por suspeita de tentar matar a ex-namorada de um deles na quarta-feira (31/8) em Aragoiânia, região metropolitana da capital goiana.

Segundo a Patrulha Rural, que realizou as prisões, a vítima tem 44 anos e foi sequestrada. Em seguida, os dois suspeitos teriam tentado matá-la com enforcamento. Ela chegou a desmaiar, mas sobreviveu.

O autor do crime teria sido o ex-namorado da vítima, um jovem de 28 anos. No entanto, ele teria contado com a ajuda do irmão, de 24, para colocar a mulher inconsciente no porta-malas de um veículo abandonado na zona rural.

Eles a abandonaram imaginando que estivesse sem vida, só que ela despertou e encontrou ajuda de moradores, que acionaram a PM. Isso foi de madrugada.

Uma equipe do Batalhão Rural realizou diversas buscas até que localizou e prendeu em flagrante os dois irmãos, no final da tarde. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

