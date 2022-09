PM resgata família que se escondeu em bueiro para fugir de facção

Seis pessoas da mesma família, incluindo crianças, foram resgatadas de um bueiro, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Os moradores entraram no local para se esconder de uma facção criminosa que atua na região. O grupo só conseguiu sair do local depois que uma viatura, que fazia ronda no local, ouviu gritos pedindo socorro.

Segundo a Polícia Militar, a viatura fazia rondas de rotina pela comunidade Alto da Paz quando avistaram seis homens armados. Na busca pelos suspeitos, os policias foram surpreendidos por gritos de socorro saindo de um bueiro na rua. A família se escondia do mesmo grupo de criminosos avistado pelos policiais.

Para resgatar a família do local, o Corpo de Bombeiro precisou quebrar parte do passeio. As pessoas ficaram completamente sujas com os rejeitos do canal.

A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da ocorrência. Já o Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar do Ceará disse que coordena ações preventivas no bairro após o registro do caso, segundo o g1.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirma que carros da Polícia foram enviados para a região para “atuar de forma aprimorada e qualificada”. A medida faz parte de um protocolo policial específico gerenciado pelo Comando especializado para esse tipo de situação.