PMDF prende integrante de quadrilha do RJ especializada em golpes

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) frustrou, na tarde deste sábado (3/9), a escalada criminosa de uma quadrilha do estado do Rio de Janeiro especializada em furto mediante fraude. O grupo criminoso teria saído do Rio em um carro alugado há dois dias em direção ao DF, praticando várias modalidades de furto no trajeto.

Segundo a PMDF, o grupo aplicava golpes em idosos dentro de agências bancárias, no momento em que as vítimas estavam sozinhas realizando operações financeiras. Os criminosos atuavam de forma ordenada roubando cartões e senhas dos idosos em momentos de distração tramados por eles mesmos.

Em seguida, a quadrilha efetuava diversos saques. Eles ainda fizeram compras pela internet, bem como em máquinas de cartão deles próprios em nome de empresas fantasmas.

Um homem foi preso com o veículo utilizado na viagem, além de quantia não informada em dinheiro. Outros três foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.

