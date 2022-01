PMs participam de festa de aniversário de garotinha que sonha em ser policial

Destaque



Publicado em 7 de jan de 2022 e atualizado às 12:59

A pequena Mariah escolheu um tema diferente para comemorar seu aniversário de cinco anos, que aconteceu nesta quinta-feira (06) de janeiro, no município de Itamaraju.

A menina, que sonha em ser policial militar se vestiu a caráter para esse dia especial e teve uma festinha com bolo temático da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Mas não parou por aí. A garotinha pediu ainda para os familiares convidarem os policiais militares da 43ª CIPM para comemorar esse importante dia com ela, ao lado de sua família e amiguinhos.

Uma guarnição da PM de forma honrosa e motivadora compareceu ao aniversário da criança.

“Esse tipo de iniciativa nos motiva cada vez mais a cumprir nossa missão. Ficamos muito gratos pelo reconhecimento da população. Removendo quaisquer limites entre o cidadão e as Forças de Segurança, e convites como esse retratam nossa satisfação em incentivar as crianças a escolherem os caminhos do bem”, ressaltou um dos militares que teve a sua presença marcada na realização de um sonho.

Lucilene Santana a “Lena da Vitória Mármore e Granito” tia da criança, contribuiu com o sonho da sobrinha e enfatizou: “Ficamos muito felizes em receber os policiais militares no aniversário da Mariah. Todos os dias, percebemos o carinho da pequena que sempre afirma, que será uma policial militar. A presença da Polícia Militar na festinha realizou um sonho e fez a alegria da criançada”.