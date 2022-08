Pocah elege blusa transparente demais para rebolar bumbum no quarto: “Só me amostrando”

Se liga nesse gingado! Pocah encantou o público de suas redes sociais neste domingo (07) e encerrou o fim de semana com muita animação enquanto fazia uma dancinha animada para os fãs. A funkeira caprichou na coreografia e deixou os fãs apaixonados!

+ Transparente demais? Pocah exibe volumão traseiro perigoso e rouba a cena no “MTV Miaw”

A musa surgiu exibindo seu novo visual. Pocah apostou nas tranças e não deixou o gingado perigoso de lado enquanto fazia um vídeo digno de TikTok para seu Instagram. A funkeira caprichou na dança e esbanjou o corpão com seu look preto nada básico.

“Nada não, só me amostrando mesmo”, brincou a cantora na legenda. Pocah ainda recebeu diversos comentários de seus fãs na publicação. “Que linda, mãe”, comentou ninguém menos que Pabllo Vittar. “Como consegue ser tão perfeita?”, questionou outra fã, babando pela musa. Assista ao vídeo:

Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Pocah revela convite para novo reality show Novo confinamento? Recentemente, Pocah contou em entrevista à Quem que recebeu um novo convite para participar de um novo reality show. A cantora, que já participou do “Big Brother Brasil”, falou sobre a possibilidade de participar novamente de um programa.

“Já vieram convites para participar de outros, até de outros países, como o Big Brother de Portugal”, contou a musa. “Eu adoro, mas não pude porque estava com outros projetos. Achava que nunca teria vontade de entrar em outro reality, mas posso falar que estou com saudade”.

Vale lembrar que Pocah foi uma das finalistas do “Big Brother Brasil” e acabou até mesmo recebendo críticas e sendo comparada com Arthur Aguiar por só “dormir” no programa. “Muita gente me marcou em posts me comparando com o Arthur. O que eu vejo é que eu fui muito criticada. O peso para a mulher sempre vai ser maior em suas ações. Eu estou nessa luta para desconstruir isso”, garantiu a musa na ocasião.

Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

