Pocah usa biquíni ‘proibido’ no BBB e tamanho do bumbum malhado choca: “Isso a Globo não mostra”

A rainha do BBB! Se você realmente chegou a imaginar que Pocah não iria causar na praia, achou bem errado! Na manhã deste sábado (27), a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil, renovou o seu bronzeado e chocou os seguidores.

+ Jade Picon revela vídeo trocando de roupa na cama e decote quase escapa na gravação: “Ops”

“1 milhão em NSDMM”, escreveu na legenda da publicação. Já nas fotos, Pocah apostou em um biquíni vermelho e fio-dental, enquanto usa uma trança mais longa e bem feita. Nas imagens, a musa mostra tanto a parte da frente quando de trás de seu corpo, deixando ainda mais realçado seu shape sarado e toda a sua boa forma.

“Eu acho que você deveria voltar pro BBB só pra curtir a piscina e as festas”, brincou um fã no campo de comentários. “É, meus amigos, parece que a mamãe tá on”, apontou outro. “Esse biquíni era proibido no BBB? Senão deveria ter usado”, sugeriu um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Pocah revela que vai contar mais de sua história nos próximos singles Durante entrevista cedida ao portal Popline, Pocah revelou que vai começar a pensar em contar toda a sua história de vida nas músicas e discos. Segundo a cantora, isso é uma coisa que ela nunca chegou a fazer.

“Já contei muito da minha história em entrevistas e nunca traduzi pra musica, eu nunca cantei minha historia. Tive que passar um filme na minha cabeça. Tem coisas boas, coisas não tão boas, mas é valido contar, porque você vira uma inspiração, e você motiva, cria uma identificação. Foi um ano trabalhando e pensando com muito carinho”, afirmou Pocah.

A funkeira já aproveitou para contar o nome do seu próximo projeto: “‘Cria de Caxias’ é o nome do meu álbum, é o nome do projeto, que não é só um álbum, é muito mais que isso, é uma forma de contar minha história, porque eu sou nascida em Queimados, mas fui criada em Duque de Caixas, desde meus 4 anos de idade”..

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

LEIA MAIS SOBRE POCAH:

+ Pocah desabafa sobre conselho de Anitta: “Minhas fãs me ameaçaram”

+ Pocah faz vídeo dançando e seduzindo com sutiã sem aguentar o volume: “Tá em alta aqui”

+ Pocah surge deitada na cama ostentando seu bumbum gigante e provoca: “Você não gosta?”