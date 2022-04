Pochettino aconselha Mbappé a permanecer no Paris Saint-Germain

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ainda não sabe se permanecerá no clube na próxima temporada. No entanto, em coletiva antes do duelo contra o Clermont, o treinador aconselhou o francês Kylian Mbappé a seguir no PSG.

“Nós queremos o melhor para Mbappé e para o clube. O melhor para o Paris Saint-Germain é que Kylian fique. E o melhor para ele é que permaneça aqui. Mas há negociações que precisam ter um desfecho positivo”, disse o argentino.

Segundo o jornalista espanhol Guillem Balague, o clube parisiense teria oferecido um salário astronômico para manter o craque. Porém, apesar do desejo da equipe, o imprensa europeia aponta o Real Madrid como destino preferido do atleta.

O comandante admitiu a possibilidade do atacante vestir a faixa de capitão na partida, visto que o brasileiro Marquinhos, lesionado, não está à disposição.

“Considero Kylian um dos possíveis capitães deste grupo, assim como outros. Ele é uma das opções para ser o capitão na próxima partida”, acrescentou.

Pochettino também revelou que o zagueiro Sergio Ramos pode entrar em campo como titular no próximo confronto. O defensor atuou poucas vezes nesta temporada, por conta de uma lesão na panturrilha.

O PSG encara o Clermont neste sábado, pelo Campeonato Francês. O jogo será às 16h (de Brasília), No Estádio Gabriel-Montepied.