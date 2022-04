Pochettino sobre permanência dele e de Mbappé no PSG: ‘100% nos dois casos’

O técnico do Paris Saint-Germain, Maurício Pochettino, concedeu, nesta quinta-feira, entrevista coletiva prévia do confronto contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. O treinador foi perguntado sobre a chance dele e de Mbappé permanecerem no clube para a próxima temporada.

“100%, nos dois casos”, se limitou a dizer Pochettino, de maneira categórica. Vale lembrar que o contrato do técnico argentino com PSG vai até junho de 2023, enquanto o de Mbappé se encerra no fim da atual temporada.

Pochettino também falou sobre sua relação com o diretor esportivo do clube francês, o brasileiro Leonardo. O argentino ressaltou que eles não tiveram nenhuma discussão fora da normalidade e que possuem uma boa comunicação.

“Não teve nenhuma discussão fora da normalidade. Temos uma boa comunicação, falamos sobre o presente e com responsabilidade sobre o futuro”, disse Pochettino.

Já campeão francês, o PSG cumprirá tabela nesta sexta-feira diante do Strasbourg. A partida é válida pela 35ª rodada e está marcada para as 16h (de Brasília).