Pogba se irrita e deixa grupo de Whatsapp do Manchester United

O volante Paul Pogba está irritado com o Manchester United e decidiu: não vestirá mais a camisa do clube. Ao menos, é isso que afirma o jornal britânico Mirror. Segundo o veículo, o jogador já até saiu do grupo do Whatsapp que participava ao lado de colegas do elenco.

O francês foi confirmado como desfalque até o fim da temporada, após ter diagnosticada uma lesão na panturrilha. Com contrato com os Red Devils até junho de 2022, Pogba teria optado por não renovar o vínculo, e já até se despedido dos companheiros. Ainda de acordo com o Mirror, ele tem ofertas de Real Madrid e Paris Saint-Germain.

No mês passado, o volante fez um desabafo em entrevista ao jornal francês Le Figaro, e não escondeu a infelicidade com o United.

“Tenho que ser honesto, não estou satisfeito com as últimas cinco temporadas, realmente não estou. Este ano já está morto, não vamos ganhar nada de novo. Quero ganhar troféus, seja com o Manchester ou com outro time”, disse, na ocasião.

Pogba foi revelado pelo United, mas se transferiu para a Juventus em 2012, onde ficou por quatro anos. Em 2016, retornou aos Red Devils, contratado por £ 89 milhões (aproximadamente R$ 560 milhões). A transferência fez ele se tornar, na época, o jogador mais caro da história do futebol inglês.

O casamento, porém, não deu muito certo. O francês faturou apenas dois títulos com o clube, da Liga Europa 2016/17 e da Copa da Liga Inglesa 2016/17). Ao todo, marcou 39 gols em 234 partidas.

Na seleção francesa, Pogba participou das conquistas da Copa do Mundo de 2018 e da Liga das Nações 2020/21.