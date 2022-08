Polêmica entre Hamilton e Alonso é destaque no GP da Bélgica

Se Max Verstappen teve um domingo de grande felicidade com mais uma vitória, seu principal rival em 2021, Lewis Hamilton (Mercedes), não pode falar o mesmo após se envolver em uma polêmica. O britânico teve que abandonar neste domingo logo na primeira volta depois de seu carro se chocar com o do veterano Fernando Alonso, que ainda assim conseguiu terminar a corrida em quinto.

O espanhol da Alpine declarou com raiva pelo rádio interno: “Que idiota! Fechar a porta assim por fora (…) Esse cara só sabe dirigir largando da primeira posição!”.

Hamilton reconheceu que o acidente foi culpa sua. “Não deixei espaço suficiente e paguei o preço. Não foi intencional”.

A F1 viaja na próxima semana para a Holanda, onde Verstappen será o grande favorito.

Sobre o comentário de Alonso, Hamilton disse não ter resposta: “Eu sei o que você pode sentir no calor da ação, mas é sempre bom saber o que eles pensam sobre mim”.