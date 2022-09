Poliana Moça: André prepara surpresa para Raquel, mas Dona Branca estraga o momento

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (05), Raquel (Bel Moreira) quase desiste de ir ao jantar oferecido por André (Thiago Franzé), em ‘Poliana Moça’. A filha de Durval (Marat Descartes) atrasa mais de uma hora, fazendo o rapaz pensar que ela não ia mais.

Branca (Lilian Blanc), cansada de esperar pela moça, pede para o neto ir atrás dela. Quando André coloca os pés para fora de casa, encontra Raquel decidindo se vai ou não ao jantar feito especialmente para ela. O rapaz a convida para entrar e ela aceita.

Raquel elogia a comida, acreditando que Nanci (Rafael Ferreira) tenha cozinhado. A prima de André revela que foi o rapaz que cozinhou a maioria do jantar. Inclusive ela aproveita a deixa e também conta que André está aprendendo a cozinhar para impressioná-la.

Após o jantar, Nanci conversa com Raquel, que não enxerga os sinais do primo, pedindo que o deixe a sós com a moça. A filha de Durval comenta que está tarde e fala que vai embora. Na frente de Nanci, André convida Raquel para ir ao seu quarto, pois lá uma surpresa a espera. Lá, ele canta a música favorita da moça e pede para ela acompanhá-lo no dueto. Quando o casal está prestes a se beijar, Dona Branca chega, falando que está tarde e que está na hora de Raquel ir embora.

Luísa e Marcelo conversam sobre adoção Ainda no capítulo desta segunda-feira (05), Luísa (Thais Melchior) falou novamente sobre uma possível adoção e exigiu de Marcelo (Murilo Cezar) uma posição. O professor explica que sonhou sempre em acompanhar todo o processo que envolve uma gravidez. Luísa diz que mantém esse desejo, mas teme nunca acontecer.

Após muita conversa, o casal entra num consenso de que querem muito ser pais. Não importa como essa criança chegará, o que importa é compartilhar todo o amor que os dois têm para dar. Marcelo deixa claro que continuará amando Luísa, mesmo se eles não conseguirem ter filhos biológicos. Ficou decidido, então, que eles vão iniciar o processo de adoção enquanto continuam tentando os tratamentos de fertilização.

Marcelo e Luísa entram num consenso. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

