Poliana Moça: André rouba beijo de Raquel e precisa beber vinagre

Celeste (Allana Lopes), Raquel (Bel Moreira) e Brenda (Flavia Pavanelli) estão morando juntas e resolveram organizar uma festa na casa, em ‘Poliana Moça’. As amigas chamaram Luca (Giovanni de Lorenzi), André (Thiago Franzé), Jeff (Vitor Britto) e Formiga (Humberto Morais) para curtir a noite com elas.

+ Poliana Moça: Após passar por crise no casamento, Sérgio e Joana se reaproximam

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (19) André aproveita o jogo indicado por Luca para se aproximar de Raquel. O empresário sugere a brincadeira de passar uma carta de baralho de pessoa e pessoa usando apenas a boca.

André, bem esperto, deixa a carta cair de propósito quando chega perto de Raquel e rouba um beijo da moça. E é claro que os amigos não iam deixar isso barato. Como punição o agroboy teve que beber vinagre e ainda teve que lidar com o fora da filha de Dural.

Ihh André! #PolianaMoça #PolianaMoça131 pic.twitter.com/4RDpNlOi6h

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 20, 2022

Amo que a gente foi de festa de faculdade pra 5 série… #PolianaMoça #PolianaMoça131 pic.twitter.com/PyWN07Z7bM

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 20, 2022

Poliana toma decisão importante e deixa Éric ansioso Parece que o capítulo desta segunda-feira (19) está repleto de amor e beijos, em ‘Poliana Moça’. Enquanto espera Éric (Lucas Burgatti) não chega na escola, Poliana (Sophia Valverde) conversa com Kessya (Duda Pimenta). A filha de Otto comenta sobre uma mensagem fofa que recebeu do rapaz e fala que está pronta para o primeiro beijo com o namorado.

Kessya fala para a amiga ir com mais calma e estranha a mensagem de Éric, onde o menino fala que Poliana é uma das pessoas mais importante da vida dele. Éric chega no colégio sendo pego de surpresa pela namorada, que marca o encontro para o primeiro beijo do casal na sala de teatro da escola.

Amizade boa é amizade que a gente mostra conversa com o boy para a amiga! #PolianaMoça #PolianaMoça131 pic.twitter.com/w8HHqBUbwg

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 20, 2022

Veja o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, revela em quem vai votar nas eleições 2022

+ Luísa Sonza se pronuncia sobre processo por racismo: “Aprendi”

+ Daniel Adjunto, jornalista da CNN Brasil, é demitido minutos antes de entrar ao vivo