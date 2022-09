Poliana Moça: Após passar por crise no casamento, Sérgio e Joana se reaproximam

Parece que as atitudes de Sérgio (Guilherme Boury) para reconquistar Joana (Daniela Paschoal) estão dando certo, em ‘Poliana Moça’. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (13), o pai de Luigi (Enzo Krieger) e Mário (Théo Medon) conseguiu fazer sentimentos reviverem no coração da ex-mulher.

+ Poliana Moça: Apesar da exposição, Poliana aceita pedido de namoro de Éric

O primeiro ato surpreendente foi Sérgio ir para casa, tomar conta dos filhos do casal, enquanto Joana realizava uma reunião importante com Jeff (Vitor Britto). Ele ainda preparou um lanche para a dupla continuar o trabalho longo.

O segundo passo foi deixar tudo resolvido para quando Joana chegar em casa. Ela fica impressionada com o fato de o ex-marido conseguir arrumar os meninos para dormir, mesmo com Mário dando um pouco de trabalho.

Joana fica encantada com todo o esforço do Sério. No sofá, ela comenta fazer tempo que eles não ficavam em paz, em casa. O rapaz concorda e diz sentir falta das conversas com a ex-mulher.

Um clima entre eles começa a rolar e Joana se aproxima de Sérgio para beijá-lo. Porém, ele se levanta do sofá e diz que precisa ir embora.

Otto reage ao namoro de Poliana Ainda no capítulo desta segunda-feira (12), Poliana (Sophia Valverde) e Éric (Lucas Burgatti) contaram juntos sobre a notícia do namoro, em ‘Poliana Moça’. O rapaz chega na casa da menina, já chamando o Otto (Dalton Vigh) de “sogrão”. O empresário não entende, mas gosta de ver que Éric recuperou o bom humor.

Éric, então, conta a notícia de que ele e Poliana estão namorando. Otto se senta para processar a novidade. A menina fala para o pai ficar tranquilo, que Éric só foi até a casa para contar a notícia.

Mais tarde, Otto procura Poliana para conversar. Após ouvir a história de como a filha foi pedida em namoro, o empresário questiona se ela aceitou o pedido apenas por pressão. Poliana nega e diz que a amizade com Éric se tornou algo a mais.

Éric e Poliana contam ao Otto que estão namorando. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

