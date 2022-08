Poliana Moça: Celeste aparece na casa de Otto para pedir dinheiro emprestado para Tânia

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (18), Celeste (Allana Lopes) apareceu de surpresa na casa de Otto (Dalton Vigh), em ‘Poliana Moça’. Tânia (Ana Paula Lima) está saindo da casa do namorado, quando encontra a filha lhe esperando do lado de fora do portão.

A escritora chama atenção de Celeste e pede para não aparecer mais na casa do empresário. Otto aparece e pergunta quem é, Tânia apresenta a filha como apenas uma conhecida.

Quando ficam a sós, Celeste pergunta porque Tânia não a apresentou como sua filha. A escrita diz que confia apenas na filha e revela que Otto não sabe nada sobre seu passado. Ela também pede para Celeste confiar nela, para acreditar no laço entre mãe e filha.

A relação de mãe e filha sendo construída com sucesso! #PolianaMoça109 #PolianaMoça pic.twitter.com/NmxU7zXXzV

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 18, 2022

Para evitar qualquer tipo de confusão, Tânia pede para que, da próxima vez, avise ela sobre o encontro. Celeste concorda e conta sobre o aluguel que dividirá com Raquel (Isabella Moreira) e Brenda (Flavia Pavanelli). A escritora não recusa em ajudar a filha e diz que vai levá-la para casa. Celeste agradece e chama Tânia de mãe.

Éric e João brigam na escola Ainda no capítulo desta quinta-feira (17) uma fofoca mal contada movimentou o colégio Ruth Goulart. Bento (Davi Campolongo) contou uma história de João (Igor Jansen) para Éric (Lucas Burgatti), sobre uma menina estar encontrando um menino, escondido do pai; e o rapaz decide tirar satisfações com o colega de escola.

Éric chega na mesa de amigos e chama todos de falsos. Ele chama João de fofoqueiro e o namorado de Helena não gosta do tom da conversa. A discussão fica tenta e a coordenadora Helô (Eliana de Souza) precisou intervir para que os dois não entrem em uma briga física.

Éric e João brigam na escola. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

