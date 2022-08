Poliana Moça: Celeste confronta Tânia, após ir atrás dos pais da escritora

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (11) Tânia (Ana Paula Lima) procura por Celeste (Allana Lopes), depois de receber seu recado. A menina revela que ter continuado suas investigações, mesmo depois de ter recebido da escritora a certidão de óbito da mãe.

Celeste fala que foi atrás dos pais de Tânia, a deixando apreensiva. A menina descobriu o endereço deles e conversou bastante com os seus parentes distantes. Tânia comenta que faz tempo que não visita eles.

Com sarcasmo, Celeste joga na cara de Tânia que os “pais” dela não se lembram de ter uma filha com esse nome. A escritora fica nervosa e fala que a menina foi longe demais. Celeste encurrala Tânia e a confronta, perguntando quem realmente ela é.

Pinot perde sua liberdade Pinóquio (João Pedro Delfino) fugiu da casa de Mário (Theo Medon), enquanto YuPeChlo discutia com Mário sobre contar ou não o paradeiro do androide para Otto (Dalton Vigh). Porém, ao sair da casa do irmão de Luigi (Enzo Krieger), Pinot se depara com Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos), esperando por ele.

O boneco sai correndo e os vilões vão atrás. Enquanto foge, Pinóquio quase é atropelado. Mário (Tavinho Martins) e Pedro desistem de ir atrás do amigo, por ser muito perigoso. Quando Pinot acredita estar seguro, Violeta e Waldisney aparecem e desligam o boneco, o levando de volta para o esconderijo.

