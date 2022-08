Poliana Moça: Durval flagra André dormindo sem camisa na casa de Raquel

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (29), Durval (Marat Descartes) decidiu aparecer de surpresa na casa de Raquel (Bel Moreira), em ‘Poliana Moça’. O padeiro encontra André (Thiago Franzé) dormindo sem camisa no sofá da sala, enquanto sua filha abre a porta apenas de pijama. O português pensa que rolou algo e repreende os jovens imediatamente.

Raquel até tenta se explicar, mas Durval não dá espaço para a filha falar. Brenda (Flavia Pavanelli) e Celeste (Allana Lopes) aparecem para ver o que estava acontecendo na sala. Raquel pede para as amigas contarem o motivo de André ter dormido em casa. Elas contam que ouviram alguns barulhos estranhos e ficaram com medo. Então pediram para o rapaz passar a noite lá.

Após a explicação, Durval consegue se acalmar. Mas Raquel ficou muito decepcionada com a reação do pai. O padeiro percebe que a filhar ficou chateada e tenta se desculpar, mas ela o dispensa, dizendo que precisa se arrumar para a faculdade.

Éric briga com João, Bento e Helena Ainda no capítulo desta segunda-feira (29), Éric (Lucas Burgatti) finalmente retornou para a escola Ruth Goulart. Ele quase desistiu, mas Poliana (Sophia Valverde) aparece e consegue convencer o amigo a ficar. Logo na primeira aula, Éric se estressa com a amiga, deixando-a sem reação. Bento (Davi Campolongo) percebe o clima e convida o amigo para passar um tempo juntos, depois da escola.

Já na casa do amigo, Éric diz que não precisa ser convidado por pena. João (Igor Jansen) e Helena (Luisa Bresser) chegam e ficam paralisados ao se deparar com no local. O menino se incomoda com a presença deles e decide ir embora. João fala que a terapia não está ajudando o amigo. Éric se estressa e diz que não precisa de terapia, pois não é louco. João questiona como Poliana consegue aguentar essa situação difícil com Éric.

