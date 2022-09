Poliana Moça: Éric cai na armadilha plantada por Helena e tem briga desnecessária com João

Éric (Lucas Burgatti) não conseguiu conter o ciúme, em ‘Poliana Moça’. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (26), o bad boy não gostou de saber que sua namorada recebeu um presente de João (Igor Jansen) e decidiu tirar satisfações com o melhor amigo de Poliana (Sophia Valverde).

Poliana Moça: Sem perceber, Luísa troca gestos carinhosos com Marcelo durante aula online

Helena (Luisa Bresser) preparou todo o ambiente, já sabendo qual seria o resultado da sua estratégia. A filha mais velha de Davi (Marcello Airoldi) entregou alguns doces para Éric, já pensando no que o rapaz ia fazer, caso Poliana reagisse negativamente.

Mais tarde, o menino procura por Helena e pergunta o porquê dessa atitude. A menina se justifica, dizendo que está fazendo a mesma coisa que Poliana fazia quando namorava João e conta que o ex levou alguns presentes para a filha de Otto (Dalton Vigh).

Não gostando nada do que ouviu, Éric decide tirar satisfações com João, que justifica sua atitude dizendo que foi um pedido da diretora, já que é sobrinho dela. Poliana não entende a atitude do namorado e fala que vão conversar quando ele estiver mais calmo.

Otto ouve oração de Poliana e momento “pai e filha” emociona Otto testou positivo para hepta vírus e Poliana procurou o melhor jeito para se confortar, em ‘Poliana Moça’. No capítulo que foi ao ar neste sábado (24), a menina fez uma oração para Deus, em que falou sobre seus sentimentos e o medo de perder o pai.

Enquanto isso, Otto entrou no quarto da menina e acaba ouvindo Poliana interceder pela saúde dele na oração. O empresário fica emocionado com a atitude da filha e lamentou não poder abraçá-la nesse momento especial.

