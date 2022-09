Poliana Moça: Éric pressiona Poliana para faltar na escola e os dois discutem

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (02), Poliana (Sophia Valverde) aceitou faltar a aula com Éric (Lucas Burgatti), em ‘Poliana Moça’. Para convencer a amiga, o rapaz argumentou que a filha de Otto (Dalton Vigh) é muito certinha, que precisa quebrar as regras de vez em quando. Éric continua e faz uma apelação: se Poliana for realmente amiga dele, ela pode acompanhar ele em cabular a aula.

Poliana aceita ir com o amigo, mas sai preocupada. Ao perguntar para onde eles vão, a menina se assusta quando Éric diz que vão pegar um ônibus para o mais longe possível. A filha de Otto desiste de cabular a aula e fala que vai voltar para a escola.

Éric fica extremamente chateado e manda a amiga ir embora. Poliana deixa claro que é a única que não desistiu dele. Independentemente do que o amigo está passando, cabular aula é errado. Se o rapaz quiser a ajuda dela, precisa ser na escola.

A filha de Otto ainda acrescenta no sermão, dizendo que não é porque o amigo está passando por um momento difícil, que ele pode manipular as pessoas. Poliana finaliza, dizendo que Éric só vai melhorar quando admitir que precisa de ajuda.

Pinóquio fica sem uma perna! Ainda no capítulo desta sexta-feira (03), Pinóquio (João Pedro Delfino) precisou de reparos após sua última aventura vivida ao lado de Waldisney (Pedro Lemos). O androide relata uma coceira na perna, mas fala para deixar para lá.

Mais tarde, Pinóquio estava entediado quando resolveu brincar de jogar bola, mas ao chutar, sua perna saiu voando. É aí que Waldisney se lembra dos cupins que subiram na perna do boneco, durante a pesca. Violeta (Gabriela Saadi) não ficou nada feliz, principalmente ao descobrir que o circuito de Pinóquio estava mais danificado do que ela esperava.

Pinóquio perde a perna. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

