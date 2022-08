Poliana Moça: Helô conversa sobre ansiedade e saúde mental

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (01), preocupada com Éric (Lucas Burgatti), Poliana (Sophia Valverde) se reuniu com a orientadora para entender melhor algumas questões que envolvem a saúde mental. Helô (Eliana de Souza) tranquiliza Poliana, informando que o caso do Éric está sendo acompanhando bem de perto. A filha do Otto quer entender mais sobre as crises do amigo e como pode ajudá-lo nesses momentos difíceis.

+ Poliana Moça: Marcelo, Otto e Roger são sequestrados

Para início da conversa, Helô explicou para Poliana o que é ansiedade, um sentimento natural, mas que pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar nosso cotidiano. As crises de ansiedade têm diversas causas e o tratamento com profissionais especializados é essencial. A orientadora também falou que o apoio das pessoas próximas é uma forma de mostrar que ele não está sozinho nessa luta.

A orientadora explica para Poliana que já indicou os profissionais certos para os pais do Éric procurarem por ajuda. Porém Helô deixa claro que a menina não pode se responsabilizar pelo bem-estar do Éric, para não gerar qualquer tipo de frustração e até mesmo ansiedade para Poliana.

Anotei aqui as dicas da Helô pra gente não esquecer:

-Praticar exercícios físicos

-Se alimentar de forma saudável

-Beber água

-Dormir bem

-Respirar direito#PolianaMoça pic.twitter.com/3TNnFBAkpi

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 2, 2022

Otto tem conversa séria com Marcelo Depois de receber a visita estranha de Roger (Otávio Martins), Marcelo (Murilo Cezar) procura por Otto (Dalton Vish). O irmão mais novo conta que a situação foi bem esquisita, mas interessante. Marcelo conta que Roger ofereceu para eles encurralarem Waldisney (Pedro Lemos), pois tem a informação sobre aonde o vilão se encontra. Otto acredita ser uma armadilha, mas concorda em ir com os irmãos para pegar Waldisney.

O empresário tem certeza que Waldisney está envolvido no roubo do projeto do Pinóquio. Ele quer ir atrás do vilão para recuperar suas coisas e não deixar um androide na mão do Roger. Durante a conversa, Otto repensou alguns pontos do plano e pediu para que Marcelo não participe da armadilha. Ele não quer se sentir responsável por colocar a vida em risco do pai do seu futuro sobrinho/sobrinha.

Otto perfeito!#PolianaMoça pic.twitter.com/XajBNP9sB8

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 1, 2022

Confira as últimas notícias da TV:

+ Cara e Coragem: Renan ameaça Lou

+ Além da Ilusão: Tenório fala em adotar filhos com Olívia

+ Continência ao Amor: Saiba tudo sobre o novo queridinho da Netflix