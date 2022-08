Poliana Moça: João se emociona ao ver Marcelo no Hospital

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (08) Marcelo (Murilo Cezar) continua internado no hospital, depois que sofreu uma pancada forte que Violeta (Gabriela Saadi) deu em sua cabeça. Renato (Junno Andrade) recebe notícias do professor e logo procura Helô (Eliana de Souza) para contar. Ruth (Myrian Rios)informa os alunos que o estado de Marcelo é grave. João (Igor Jansen), que possuí uma ligação muito forte com o professor, saí da sala arrasado. A diretora consola o menino e o leva para visita-lo no hospital.

+ Poliana Moça: Marcelo é internado na UTI

João se emociona se emociona ao ver o professor naquele estado. O menino segura a mão de Marcelo e pede pela sua melhora. Enquanto fala sobre seus sentimentos, João confessa ver o professor como o pai que nunca teve. Ao sair do quarto, o menino tenta consolar com Poliana (Sophia Valverde). O menino diz que Marcelo é mais forte do que eles pensam e se recorda do primeiro encontro deles, quando o professor pagou um lanche para ele, logo que chegou em São Paulo.

#PolianaMoça #PolianaMoça101 pic.twitter.com/o69IvExcxv

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 9, 2022

Pinóquio faz a farra na casa de Mário No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (08) Pinóquio (João Pedro Delfino) não obedeceu às ordens de Mário (Theo Medon). Assista a TV, o androide vê uma receita e decide que vai tentar fazer. Mas, quando não encontra os ingredientes, o boneco resolve brincar com balas e refrigerantes, sujando toda a cozinha. Pinot tenta arrumar a bagunça, mas só piora a situação enchendo toda a casa de Mário com espuma.

Quando o irmão de Luigi (Enzo Krieger) chega dá escola, se surpreende com a espuma já saindo pela porta da frente da escola. Gleyce (Maria Gal) tenta ajuda-lo, mas o menino a dispensa, por causa de Pinóquio. Ao entrar em casa, Mário briga com Pinóquio e manda ele se virar com a bagunça que ele criou.

Probleminha??? Olha a quantidade de espuma Pinot!!!#PolianaMoça #PolianaMoça101 pic.twitter.com/gNWD62qITB

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 9, 2022

Confira as últimas notícias da TV:

+ ‘RuPaul’s Drag Race’ abre inscrições no Brasil: “Chamando todas as rainhas”

+ Pantanal: Cramulhão fala pra Alcides como acabar com Tenório

+ Pantanal: Velho do Rio tentará parar fantasmas que passarão pela fazenda de José Leôncio