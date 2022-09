Poliana Moça: Luigi e Song trocam beijo “virtual” e viram piada dos amigos

Luigi (Enzo Krieger) e Song (Bella Chiang) começaram a namorar bem no início da quarentena, em ‘Poliana Moça’. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (29) o casal está sofrendo com o distanciamento físico e usam a tecnologia para matar a saudade.

+ Poliana Moça: Sérgio e Joana tem momento especial durante jantar

Por isso, a dupla fez uma ligação por videochamada. Luigi e Song conversaram sobre os desafios de namorar durante a quarentena e se declararam um para o outro. Foi aí que Song propôs um beijo diferente.

Os dois fecharam os olhos e “se beijaram” pelo celular. Mário (Théo Medon), que flagrou o momento, não hesitou e filmou o casal, compartilhando o vídeo para os seus seguidores nas suas redes sociais. Em poucos minutos, o grupo de amigos de Luigi e Song já estavam sabendo do momento íntimo do casal, tornando a cena uma grande piada.

aaaaa a vergonha alheia #PolianaMoça #PolianaMoça139 pic.twitter.com/iKxS6N7tRg

— Poliana Moça (@sbt_poliana) September 30, 2022

Otto consegue novas pistas sobre Roger Ainda no capítulo desta quinta-feira (29), Sara conseguiu acessar as câmeras de segurança da casa de Marcelo (Murilo Cezar) e Luísa (Thais Melchior) e, descobriu uma possível ligação entre Roger (Otávio Martins), Waldisney (Pedro Lemos) e Pinóquio (João Pedro Delfino).

Nas imagens, Otto assistiu ao boneco ser sequestrado e entrando no mesmo carro que do meio-irmão. Ansioso para compartilhar a notícia, o empresário encontrou Marcelo e revelou a possibilidade de Roger possuir um androide.

Sara mostra imagens de Pinóquio sendo sequestrado pro Waldisney e Roger. (Foto: Reprodução/ TV ZYN)

Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Somos uma família feliz? ‘Barney’ vira documentário e expõe escândalos dos bastidores

+ Após declarar voto, Felipe Neto manda indireta para Neymar usando vídeo de Bruna Marquezine

+ A Fazenda 14: Vini revela que foi repreendido pela produção após briga com Ingrid