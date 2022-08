Poliana Moça: Luísa aconselha Poliana sobre Éric, “Você não vai fazer milagre”

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (10) Luísa (Thaís Melchior) flagrou Poliana (Sophia Valverde), sozinha, com Éric (Lucas Burgatti) no quarto. As duas começam a conversar, mas sem enrolação, a esposa de Marcelo (Murilo Cezar) pergunta porque Poliana ficou nervosa quando ela entrou no quarto.

Poliana conta que estava tentando ajudar Éric, mostrando como ver o lado bom das coisas. A menina conta que o amigo está enfrentando um momento difícil na vida. Éric não tem uma boa relação com os pais e não está lidando bem com a proibição de Otto (Dalton Vigh).

Luísa diz que Éric deve ter um motivo mais sério para estar se sentindo tão mal. A sobrinha admiti estar dividida entre o pai e o amigo. Ela também conta que se sente na obrigação de ajudar o menino, por ser amiga dele. Luísa explica que tem casos que são mais complicados e que talvez ele precise de ajuda profissional.

Poliana agradece pela oportunidade de desabafar e pede para tia não contar que ela estava conversando com Éric. Luísa aconselha a sobrinha a entrar num acordo com o pai, já que a proibição que ele impôs está fazendo mal a ela.

YuPeChlo encontra Pinot na casa de Mário Ainda no capítulo desta quarta-feira (10) Pedro (Tavinho Martins) fez uma investigação e concluí que Mário (Theo Medon) está escondendo Pinóquio (João Pedro Delfino). O menino bola um plano com Yuna (Marianna Santos) e Chloe (Mariana Campolongo) e aparece de surpresa na casa do amigo. Com uma distração, a irmã de Pedro entra escondido de Mário na casa e corre para o sótão.

Lá, a pequena encontra Pinóquio e comemora. Pedro admiti que Mário fez um ótimo trabalho escondendo o androide. Mário admiti que não foi fácil. Sem muita enrolação, Pedro conta que se comprometeu a falar com Otto sobre o paradeiro de Pinóquio. Mário não concorda com a atitude e acredita que o trio está traindo o amigo. Enquanto eles discutem, Pinot resolve fugir. Mas na saída da cada de Mário, ele encontra Violeta (Gabriela Saadi) e Waldisney (Pedro Lemos).

