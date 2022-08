Poliana Moça: Marcelo é internado na UTI

Parece que o plano de Roger (Otávio Martins) não saiu como o planejado. No capítulo que foi ao ar hoje, os irmãos foram liberados do esconderijo e conseguiram levar Marcelo (Murilo Cezar) até um hospital, mas o estado dele não é bom. A demora para receber um atendimento médico fez com a situação do professor piorasse.

+ Poliana Moça: Song e Luigi finalmente se beijam

Enquanto esperam respostas do médico, Otto (Dalton Vigh) e Roger conversam na recepção. O irmão vilão se surpreender com a atitude de Marcelo. A família toda chega e Glória (Clarisse Abujamra) admiti estar muito nervosa com a situação. Roger sugere para todos voltarem para casa e descansarem. Mas só Tânia (Ana Paula Lima) concordou em levar Poliana (Sophia Valverde) para casa, por causa da escola no dia seguinte. Luísa (Thaís Melchior) promete avisa-la, caso aconteça qualquer coisa.

Davi (Marcello Airoldi) retorna e avisa que a situação de Marcelo está estável. Ele acompanha Luísa a uma vista ao marido. Ela chora desesperadamente e pergunta porque tinha que ser ele. Roger acompanha a cunha no hospital. Emocionado ele tem dificuldades para expressar o que está sentindo, mas lamente que as coisas nem sempre saem como planejado.

#PolianaMoça100 pic.twitter.com/pJAEEdM6pO

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 6, 2022

Bento questiona Ruth sobre flores de Renato Outro momento tenso que foi ao ar no capítulo desta sexta-feira (05) foi quando Bento recebeu um buquê de flores para sua Tia Ruth. Ele lê a carta e percebe que é do professor Renato. Ele acredita que o professor ainda está em um relacionamento com Helô e estranha.

Quando Ruth chega em casa, precisa se explicar para o sobrinho. Ela fala que Renato mandou as flores em agradecimento ao emprego dele. Bento estranha a história, mas vai dormir. Mais tarde a diretora procura por Renato na escola e questiona a atitude do professor. Ele tenta se declarar, mas Ruth logo corta as declarações dele e saí da sala de música.

Rosas vermelhas pra agradecer PELO EMPREGO… Ruth, sinceramente a desculpinha kkkkkkk#PolianaMoça100 pic.twitter.com/0nWabJveY0

— Poliana Moça (@sbt_poliana) August 6, 2022

Saiba as últimas notícias da TV:

+ Pantanal: Bruaca vira assunto entre Zuleica e Tenório, na cama

+ Pantanal: Zefa se assuta ao reencontrar Bruaca

+ Poliana Moça: Mário encontra Pinóquio no sótão de casa